Сампдорія оголосила про трансфер Екдаля

Шведський півзахисник Альбін Екдаль продовжить професійну кар'єру у чемпіонаті Італії.

Сампдорія оголосила про перехід в команду півзахисника Гамбурга Альбіна Екдаля, повідомляє офіційний сайт італійського клубу. Угода з 29-річним шведом розрахована до 2021 року.

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Трансферна вартість гравця оцінюється в 4,5 млн євро. Раніше футболіст виступав у складі Ювентуса, Сієни, Болоньї і Кальярі.

У минулому сезоні Екдаль провів в чемпіонаті Німеччини 19 матчів, в яких віддав одну результативну передачу.

"Я дуже вдячний і щасливий, що перейшов у Сампдорію! Я не можу дочекатися, щоб знову зіграти в Серії А", – написав Екдаль на своїй сторінці у Твіттері.

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