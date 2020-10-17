У матчі 4-го туру Серії А Лаціо на виїзді поступився Сампдорії. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії, 4-й тур

Сампдорія – Лаціо – 3:0

Голи: Квальярелла, 32, Ауджелло, 41, Дамсгорд,74

Кротоне – Ювентус – початок матчу о 21:45

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Сампдорія доволі неочікувано розгромила Лаціо. В середині тайму Фабіо Квальярелла вдало замкнув навісну передачу від Томмазо Ауджелло у праву дев'ятку. Під кінець першої сорокап'ятихвилинки вже сам Ауджелло вдало зіграв на добиванні після розіграшу кутового і збільшив рахунок у матчі.

Після відпочинку "блучерк'яті" забили втретє. Валеріо Верре скористався помилкою захисників, поборовся у штрафному майданчику суперника, відкинув на Міккеля Дамсгорда, який елегантно перекинув кіпера Лаціо. До слова, підопічні Сімоне Індзагі за весь матч спромоглись лише на один удар у площину воріт.

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