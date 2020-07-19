toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
КОЛОС - ДИНАМО ЗОРЯ - ДЕСНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ

Сампдорія на виїзді вирвала перемогу у Парми, поступаючись двома голами: Серія А, 34-й тур, неділя

20:10 - Читать на русском
Сампдорія на виїзді вирвала перемогу у Парми, поступаючись двома голами: Серія А, 34-й тур, неділя
Парма – Сампдорія – 2:3 / AFP

У неділю, в рамках 34-го туру італійської першості, відбулось кілька поєдинків. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2019/20, 34-й тур

Парма – Сампдорія – 2:3

Голи: Жервінью, 18, Берешиньскі, 40 (аг.) – Чабот, 48, Квальярелла, 69, Бонаццолі, 78

Брешія – СПАЛ – початок матчу о 20:30

Дженоа – Лечче – початок матчу о 20:30

Наполі – Удінезе – початок матчу о 20:30

Фіорентина – Торіно – початок матчу о 20:30

Рома – Інтер – початок матчу о 22:45

Верона – Аталанта: Маліновський награв на провал, Гасперіні бив учень, а екс-зірка Динамо перевершив українця

Абсолютно немотивовані Парма і Сампдорія відверто догравали сезон. Над командами не тяжів виліт у нижчий дивізіон, та й про єврокубки можна було забути. Тим цікавішою видалась зустріч. У першому таймі господарі володіли значною перевагою і у володінні м'ячем, і за ударами у площину воріт, і за кутовими. Тим логічнішим видався гол підопічних Роберто Д'Аверси на 18-й хвилині. Після подачі з кутового захисники "блучерк'яті" вибили м'яч, який підхопив Гастон Бругман і скинув на Жервінью. 33-річний форвард на класі обіграв двох захисників і потужним ударом мало не порвав сітку воріт.

Згодом, після серії рикошетів, "хрестоносці" забили вдруге, однак арбітр взяття воріт скасував, зафіксувавши офсайд. Під кінець тайму, після стрімкої атаки пармезанців, м'яч влучив у польського захисника Сампдорії Бартоша Берешиньскі і зрикошетив у ворота – 2:0. Після відпочинку подачу з кутового влучно замкнув Юліан Чабот і скоротив відставання до одного гола. А згодом Фабіо Квальярелла після затяжної атаки перекинув круглого через Луїджі Сепе і відновив статус-кво. Наприкінці матчу Федеріко Бонаццолі зіграв на випередження і голом поставив масну крапку у матчі.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ

blog_ava
Динамо зазнало історичної поразки від Колоса, але драматично пробилося у кваліфікацію Ліги чемпіонів
21:25
7754
Теги
Торіно Торіно Італія Серія А СПАЛ СПАЛ Лечче Лечче Фіорентина Фіорентина Удінезе Удінезе Дженоа Дженоа Інтер Інтер Наполі Наполі Парма Парма Рома Рома Сампдорія Сампдорія Брешія Брешія
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
16
хв
Леганес
22:00
Реал Мадрид
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук