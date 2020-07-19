Сампдорія на виїзді вирвала перемогу у Парми, поступаючись двома голами: Серія А, 34-й тур, неділя

У неділю, в рамках 34-го туру італійської першості, відбулось кілька поєдинків. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2019/20, 34-й тур

Парма – Сампдорія – 2:3

Голи: Жервінью, 18, Берешиньскі, 40 (аг.) – Чабот, 48, Квальярелла, 69, Бонаццолі, 78

Брешія – СПАЛ – початок матчу о 20:30

Дженоа – Лечче – початок матчу о 20:30

Наполі – Удінезе – початок матчу о 20:30

Фіорентина – Торіно – початок матчу о 20:30

Рома – Інтер – початок матчу о 22:45

Верона – Аталанта: Маліновський награв на провал, Гасперіні бив учень, а екс-зірка Динамо перевершив українця

Абсолютно немотивовані Парма і Сампдорія відверто догравали сезон. Над командами не тяжів виліт у нижчий дивізіон, та й про єврокубки можна було забути. Тим цікавішою видалась зустріч. У першому таймі господарі володіли значною перевагою і у володінні м'ячем, і за ударами у площину воріт, і за кутовими. Тим логічнішим видався гол підопічних Роберто Д'Аверси на 18-й хвилині. Після подачі з кутового захисники "блучерк'яті" вибили м'яч, який підхопив Гастон Бругман і скинув на Жервінью. 33-річний форвард на класі обіграв двох захисників і потужним ударом мало не порвав сітку воріт.

Згодом, після серії рикошетів, "хрестоносці" забили вдруге, однак арбітр взяття воріт скасував, зафіксувавши офсайд. Під кінець тайму, після стрімкої атаки пармезанців, м'яч влучив у польського захисника Сампдорії Бартоша Берешиньскі і зрикошетив у ворота – 2:0. Після відпочинку подачу з кутового влучно замкнув Юліан Чабот і скоротив відставання до одного гола. А згодом Фабіо Квальярелла після затяжної атаки перекинув круглого через Луїджі Сепе і відновив статус-кво. Наприкінці матчу Федеріко Бонаццолі зіграв на випередження і голом поставив масну крапку у матчі.

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