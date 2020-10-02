Сампдорія у новому чемпіонаті перемог ще не знала, а от Фіорентина вже і Торіно переграла, і з Інтером видала перестрілку 3:4. Після такого старту "фіалки" вважалися фаворитами – тим паче, що вони приймали суперника вдома. Втім, підопічні Клаудіо Раньєрі не збиралися здаватись.

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Перший тайм пройшов досить рівно, а під кінець першого тайму гості заробили пенальті – його реалізував Квальярела. Це 12-й гол Фабіо у ворота Фіорентини (улюблена "мішень" нападника) та його 86-й гол за Сампдорію – тепер він третій бомбардир в історії клубу, а Джанлука Віаллі залишився за спиною.

В другому таймі Фіорентина додала, зрівнявши рахунок на 72-й хвилині внаслідок класного проникного пасу Міленковіча в центр штрафного – Влаховіч спокійно розстріляв ворота. Втім, вже через чотири хвилини Торсбю забив другий гол Сампдорії. Його скасували через гру рукою, однак гості не здавалися. Зрештою, на 83-й хвилині вони добилися свого – голкіпер Аудеро виніс м'яч точно на Верре, що несподівано вивело хавбека віч-на-віч з Дронговскі – 1:2. Фіорентина капітулювала.

Таким чином, Сампдорія набрала дебютні три очки у новому сезоні. В турнірній таблиці генуезці розташувалися на чотирнадцятій позиції – прямо за "фіалками".

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