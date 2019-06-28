Сампдорія може перехопити у Динамо Вєтеску

Генуезька Сампдорія хоче підписати захисника Легії Матеуша В'єтеску, яким цікавиться Динамо.

Агенти польського захисника Матеуша Вєтески перебувають в Італії на переговорах із Сампдорією, повідомляють Sportowe Fakty з посиланням на Super Express.

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Київське Динамо вже пробувало підписати футболіста взимку, а нещодавно поновило інтерес до нього. Transfermarkt оцінює поляка у 1,5 млн євро, його контракт з Легією діє до 2023 року.

Раніше повідомлялось, що Сампдорія близька до оформлення переходу українського хавбека Руслана Маліновського.