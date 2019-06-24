Сампдорія може перехопити Берарді у Барселони

Доменіко Берарді, який виступає за Сассуоло, може продовжити кар'єру в Сампдорії.

Сампдорія зацікавлена в послугах Доменіко Берарді, повідомляє ANSA.

Барселона планує придбати Берарді

За інформацією джерела, генуезці готові заплатити Сассуоло за нападника 12 млн євро. Чинний контракт Доменіко з клубом розрахований до 2022 року.

24-річний італієць є трансферною ціллю багатьох європейських клубів, серед яких є навіть Барселона.

В минулому сезоні Серії А Берарді провів 35 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та 5-ма асистами.

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