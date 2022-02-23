Нападник Сампдорії Владислав Супряга, права на якого належать Динамо, отримає допомогу від італійського клубу в прискореній адаптації до нової країни.

Сампдорія вирішила запросити особистого перекладача для Супряги, аби той швидше зміг адаптуватись в Італії, повідомляє clubdoria46.it.

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Зазначається, що українець не володіє навіть англійською, через що має серйозні проблеми з комунікацією з одноклубниками. Сампдорія має наміри викупити форварда, якщо він почне демонструвати свої найкращі якості на полі.

Додамо, що Супряга останні 2 тури провів у запасі, а в матчі з Сассуоло вийшов на заміну в першому таймі, але вже після перерви тренер вирішив прибрати Владислава з поля.

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