У суботу в рамках 26-го туру чемпіонату Італії відбулось три матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Італія, Серія А, 26-й тур

Сампдорія – Емполі – 2:0

Голи: Квальярелла, 14, 30

Рома – Верона – початок зустрічі о 19:00

Салернітана – Мілан – початок зустрічі о 21:45

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Пінамонті міг виводити Емполі вперед у матчі з Сампдорією вже на початку зустрічі, однак м'яч після його удару просвистів над поперечиною. Господарі огризнулись моментом Квальярелли – 39-річний форвард з меж штрафного майданчика не схибив. Таким чином, Фабіо перервав 139-денну гольову засуху і увійшов в історію, забиваючи у Серії А 18-й рік поспіль. За трохи Коллі міг подвоївати перевагу "блучерк'яті", але головою пробив повз ліву стійку.

В середині тайму все той же Квальярелла розкішним ударом оформив дубль: отримавши простріл з правого флангу в район одинадцятиметрової позначки, ветеран зумів скластися і в падінні пробити у правий кут під голкіпера. Більше у матчі голів не забивали. Український форвард Владислав Супряга весь матч провів на лаві запасних.

Перемога підняла Сампдорію на 15-ту сходинку і принесла їй 26 очок, Емполі з 31-м пунктом – одинадцятий.

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