Сампдорія приймає Аталанту в першому турі чемпіонату Італії. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Оновлена команда з Бергамо розпочинає новий сезон проти колишнього клубу Владислава Супряги, який провалив італійський вояж. Матч Сампдорія – Аталанта стартував о 19:30 за київським часом. Пряма трансляція гри – на MEGOGO, а за основними подіями гри можна стежити в онлайні "Футбол 24".

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У минулому сезоні обидва матчі завершилися впевненими перемогами "Богині" (4:0 і 3:1), але Аталанта в міжсезоння суттєво оновилася. Команду із гравців основної обойми вже покинули Пессіна та Міранчук. Ремо Фройлер близький до відходу в Ноттінгем Форест, а Хосе Паломіно ризикує отримати дискваліфікацію за вживання допінгу. Серед підсилення бергамасків – Адемола Лукман та Едерсон. Які, щоправда, у старт не потрапили.

Руслан Маліновський на фоні інформації про можливий перехід в англійський Ноттінгем Форест опинився в запасі.

Стартові склади:

Сампдорія: Аудеро – Берешиньскі, Коллі, Феррарі, Ауджелло – Вієйра – Леріс, Сабірі, Рінкон, Джурічіч – Капуто.

Аталанта: Муссо – Толої, Околі, Джимсіті – Хатебур, де Рон, Копмейнерс, Меле – Пашаліч –Сапата, Муріель.