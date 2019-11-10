Вилучення Маліновського у відеоогляді матчу Сампдорія – Аталанта

Сампдорія приймала Аталанту (0:0) в рамках 12-го туру Серії А. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.

Глядачі недовго згадуватимуть про цей поєдинок, адже яскравих моментів було вкрай мало.

Вокер став у ворота і виконав сейв після удару Маліновського – відео героїчного моменту

Аталанта виглядала краще на фоні команди Раньєрі, але зі створенням гострих моментів у Маліновського і компанії були проблеми. Сам українець достроково покинув поле через другу жовту картку, яку справедливо отримав за небезпечний підкат.

Нічия залишила Аталанту на 6-й сходинці турнірної таблиці, Сампдорія – 18-та.

Аталанта не зуміла перемогти Сампдорію – Маліновський був найактивнішим, але підвів команду