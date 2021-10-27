Сампа забила двічі на старті поєдинку: Капуто реалізував вихід віч-на-віч з Муссо, а от Аскілдсен воротами помилився і зрізав м'яч у власні. За кілька миттєвостей "Богиня" вже вела в рахунку завдяки голу Сапати.

Маліновський у 100-му матчі за Аталанту допоміг перемогти Сампдорію у вольовому стилі не без нервів

Руслан Маліновський, для якого це був 100-й поєдинок за бергамасків, прострілювався, але ударам бракувало точності. Натомість у Ілічіча з прицілом було все чудово – у доданий арбітром час він красиво поставив крапку в матчі. Аталанта вийшла на четверту позицію у Серії А, Сампдорія ж залишилась п'ятнадцятою.