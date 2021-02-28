Де дивитися матч Сампдорія – Аталанта онлайн? Гру транслює канал "Футбол 2". Також зустріч можна переглянути на порталі oll.tv за підпискою. Маліновський проти команди, у грі з якою отримав свою єдину червону картку в італійській кар'єрі. Згодом українець виправився, оформивши переможний асист в одній із 3 ігор проти генуезців. Матч, як і онлайн-трансляція Сампдорія – Аталанта на "Футбол 24", стартує о 13:30. Руслан провів на полі лише 10 хвилин (офіційна статистика не враховує компенсований час) за останні 4 поєдинки у всіх турнірах. Без нього Аталанта здобула 3 перемоги, а програла лише Реалу, та й то не без допомоги суддів і зі збереженими шансами на реванш. У Віктора Коваленка не було і тих крихт. Екс-хавбек Шахтаря досі чекає на дебют.

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