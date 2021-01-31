Сампдорія – Ювентус – 0:2 – відео голів та огляд матчу
07:30 - Читать на русском
Сампдорія приймала Ювентус в рамках 20-го туру Серії А. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.
Федеріко К'єза 20’
Аарон Ремзі 90+1’
20’ Федеріко К'єза
90+1’ Аарон Ремзі
Федеріко К'єза відкрив рахунок у матчі ще у першому таймі, вдало відгукнувшись на простріл Альваро Морати.
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Туринці продовжували контролювати гру. Незадовго до фінального свистка підопічні Пірло вибігли у стрімку контратаку, Куадрадо викотив м'яч на порожні ворота, і Ремзі без особливих зусиль подвоїв перевагу гостей.
Перемога дозволила Юве піднятись на третю сходинку турнірної таблиці, Сампдорія – 10-та.
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