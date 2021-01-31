Сампдорія приймала Ювентус в рамках 20-го туру Серії А. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.

Федеріко К'єза відкрив рахунок у матчі ще у першому таймі, вдало відгукнувшись на простріл Альваро Морати.

Джорджина заманила Роналду у гарячий басейн – португалець не встояв перед спокусливою коханою

Туринці продовжували контролювати гру. Незадовго до фінального свистка підопічні Пірло вибігли у стрімку контратаку, Куадрадо викотив м'яч на порожні ворота, і Ремзі без особливих зусиль подвоїв перевагу гостей.

Перемога дозволила Юве піднятись на третю сходинку турнірної таблиці, Сампдорія – 10-та.

Ювентус обіграв Сампдорію, Мілан здолав Болонью попри незабитий пенальті Ібрагімовіча