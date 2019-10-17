Сампдорія – Рома: дебют Раньєрі може зірватися

Проведення поєдинку 8-го туру італійської Серії А між генуезькою Сампдорією і столичною Ромою опинився під загрозою зриву.

Новопризначений керманич "блучерк'яті" Клаудіо Раньєрі може втратити нагоду дебютувати на посаді з матчу проти своєї колишньої команди, повідомляє Football Italia.

Раньєрі офіційно очолив Сампдорію

Матч можуть перенести через екстремальні погодні умови в Генуї. Поєдинок запланований на найближчу неділю, проте синоптики із вірогідністю 90 % прогнозують потужну зливу та сильні пориви вітру в цей день. Під кінець тижня очікують збільшення кількості опадів, а їхній пік припаде саме на вихідні.

Відзначимо, що в цьогорічній першості Італії вже не відбувся один матч. Брешія і Сассуоло не зіграли в 7-му турі Серії А через смерть власника "чорно-зелених" Джорджо Сквінці.

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