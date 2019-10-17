toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020 АНДРІЙ ПАВЕЛКО ГРИГОРІЙ СУРКІС

Сампдорія – Рома: дебют Раньєрі може зірватися

11:28 160 Читать на русском
Сампдорія – Рома: дебют Раньєрі може зірватися
Сампдорія – Рома / LaPresse

Проведення поєдинку 8-го туру італійської Серії А між генуезькою Сампдорією і столичною Ромою опинився під загрозою зриву.

 

Новопризначений керманич "блучерк'яті" Клаудіо Раньєрі може втратити нагоду дебютувати на посаді з матчу проти своєї колишньої команди, повідомляє Football Italia.

Раньєрі офіційно очолив Сампдорію

Матч можуть перенести через екстремальні погодні умови в Генуї. Поєдинок запланований на найближчу неділю, проте синоптики із вірогідністю 90 % прогнозують потужну зливу та сильні пориви вітру в цей день. Під кінець тижня очікують збільшення кількості опадів, а їхній пік припаде саме на вихідні.

Відзначимо, що в цьогорічній першості Італії вже не відбувся один матч. Брешія і Сассуоло не зіграли в 7-му турі Серії А через смерть власника "чорно-зелених" Джорджо Сквінці.

"Якщо Моурінью запропонує випити, я не відмовлюся". Чемпіонські правила життя Клаудіо Раньєрі

blog_ava
Ребров: Я впевнений, що Шевченко скоро очолить серйозний футбольний клуб
08:26
3216
Теги
Сампдорія - Рома Рома Рома Сампдорія Сампдорія Італія Клаудіо Раньєрі Клаудіо Раньєрі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
2
год
:
15
хв
Агробізнес
14:00
Чорноморець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук