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Сампдорія – Наполі – 2:4 – відео голів та огляд матчу

06:00 327 Читать на русском
Сампдорія – Наполі – 2:4 – відео голів та огляд матчу
Гравці Наполі / твіттер ФК Наполі

Наполі впевнено переграв Сампдорію в надрезультативному матчі 22-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Сампдорія – Наполі.

26’ Фабіо Квальярелла
73’ Маноло Габ'ядіні
 
Аркадіуш Мілік 3’
Еліф Ельмас 16’
Дієго Демме 83’
Дріс Мертенс 90+8’
3’ Аркадіуш Мілік
16’ Еліф Ельмас
26’ Фабіо Квальярелла
73’ Маноло Габ'ядіні
83’ Дієго Демме
90+8’ Дріс Мертенс

Початок поєдинку був за Наполі – вже на 16 хвилині неаполітанці вели в рахунку 2:0 завдяки голам Міліка та Ельмаса. До перерви Квальярелла скоротив відставання, розкішно приборкавши м'яч на лінії штрафного та пробивши під дальню стійку. По перерві обидві команди відзначились класними голами, однак гол Раміреса через себе скасували через гру рукою на початку епізоду, а забитий м'яч Зєлінські – через офсайд.

Наполі вирвав перемогу над Сампдорією у матчі з шістьма голами – Квальярелла виконав шедевр, два м'ячі скасував VAR

Генуезці зуміли вирівняти положення, Габ'ядіні реалізував пенальті. Але наприкінці гри Наполі вирвав перемогу завдяки голами Демме та Мертенса.

Таким чином, Наполі набрав 30 очок, піднявшись на десяту позицію в турнірній таблиці. Сампдорія, маючи у активі 20 залікових балів, залишилась на шістнадцятій сходинці.

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Італія Сампдорія - Наполі Наполі Наполі Сампдорія Сампдорія Відеоновини
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