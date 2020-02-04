Сампдорія – Наполі – 2:4 – відео голів та огляд матчу

Наполі впевнено переграв Сампдорію в надрезультативному матчі 22-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Сампдорія – Наполі.

Початок поєдинку був за Наполі – вже на 16 хвилині неаполітанці вели в рахунку 2:0 завдяки голам Міліка та Ельмаса. До перерви Квальярелла скоротив відставання, розкішно приборкавши м'яч на лінії штрафного та пробивши під дальню стійку. По перерві обидві команди відзначились класними голами, однак гол Раміреса через себе скасували через гру рукою на початку епізоду, а забитий м'яч Зєлінські – через офсайд.

Наполі вирвав перемогу над Сампдорією у матчі з шістьма голами – Квальярелла виконав шедевр, два м'ячі скасував VAR

Генуезці зуміли вирівняти положення, Габ'ядіні реалізував пенальті. Але наприкінці гри Наполі вирвав перемогу завдяки голами Демме та Мертенса.

Таким чином, Наполі набрав 30 очок, піднявшись на десяту позицію в турнірній таблиці. Сампдорія, маючи у активі 20 залікових балів, залишилась на шістнадцятій сходинці.