Сампдорія – Болонья – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Сампдорія розгромила Болонью в 14 турі Серії А. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Чемпіонат Італії 2018/19, 14 тур

Сампдорія – Болонья – 4:1

Голи: Прат, 10, Квальярелла, 25, 68, Рамірес, 41 – Полі, 17

Сампдорія впевнено обіграла Болонью. Прат вже на 10 хвилині відкрив рахунок в матчі, проте Полі досить швидко відновив паритет. Але ще до перерви Квальярелла та Рамірес зробили перевагу генуезців переконливою. По перерві Квальярелла оформив дубль, зробивши рахунок вже розгромним.

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Сампдорія набрала 19 очок і наздогнала Рому, Болонья з 11 пунктами лишилась в зоні вильоту.