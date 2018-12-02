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Сампдорія – Болонья – 4:1 – відео голів та огляд матчу

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Сампдорія – Болонья – 4:1 – відео голів та огляд матчу
Фабіо Квальярелла / фото із соцмереж

Сампдорія розгромила Болонью в 14 турі Серії А. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Чемпіонат Італії 2018/19, 14 тур

Сампдорія – Болонья – 4:1

Голи: Прат, 10, Квальярелла, 25, 68, Рамірес, 41 – Полі, 17

Сампдорія впевнено обіграла Болонью. Прат вже на 10 хвилині відкрив рахунок в матчі, проте Полі досить швидко відновив паритет. Але ще до перерви Квальярелла та Рамірес зробили перевагу генуезців переконливою. По перерві Квальярелла оформив дубль, зробивши рахунок вже розгромним.

Ювентус на виїзді розгромив Фіорентину, Сампдорія розтрощила Болонью: 14 тур Серії А, матчі суботи

Сампдорія набрала 19 очок і наздогнала Рому, Болонья з 11 пунктами лишилась в зоні вильоту.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Італія14 турЛуїджі Ферраріс (Генуя)

Сампдорія - Болонья: Субота 01 грудня 2018

Сампдорія
Матч завершено
4 : 1
Болонья
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