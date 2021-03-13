Ліга 1, 29 тур

Анже – Сент-Етьєн – 0:1

Гол: Хазрі, 52

Марсель – Брест – 3:1

Голи: Мілік, 45+1, Товен, 88, Кюїзонс, 90+3 – Брасс'є, 71

Сент-Етьєн не міг здобути перемогу в трьох турах поспіль і опинився поблизу зони вильоту. "Зелені" явно хотіли виправити ситуацію, тому домінували упродовж поєдинку проти Анже. Для успіху вистачило красивого гола Вахбі Хазрі на 52 хвилині.

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Хорхе Сампаолі розпочав у Марселі з перемоги над Ренном, але Брест ледь не зіпсував другий матч аргентинського фахівця. Перед свистком на перерву Мілік відкрив рахунок з передачі Пайє. Господарі продовжували створювати моменти у другій половині, проте подвоїти перевагу не вдавалося. Покарання прийшло на 71 хвилині, коли Брасс'є головою замкнув високу подачу зі штрафного.

Три очки для Марселя вирвав Товен. Провансальці розіграли швидку комбінацію, яку вінгер завершив точним ударом в ближню дев'ятку. Контрольний в голову виконав Кюїзонс – 3:1. Марсель поступово приходить до тями, щоправда, без шансів на підйом з п'ятої сходинки. До Монако 10 пунктів, а до зони Ліги чемпіонів – цілих 15.

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