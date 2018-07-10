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Сампаолі зберіг посаду тренера збірної Аргентини, – ЗМІ

00:19 296 Читать на русском
Сампаолі зберіг посаду тренера збірної Аргентини, – ЗМІ
Сампаолі зберіг посаду тренера збірної Аргентини, – ЗМІ

Керівництво Асоціації футболу Аргентини вирішило не звільняти Хорхе Сампаолі з посади головного тренера національної команди.

58-річний фахівець попри провал Аргентини на чемпіонаті світу-2018 втримався на посаді, повідомляє Ole.

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За інформацією видання, таке рішення прийняв президент місцевої федерації Клаудіо Тапія після особистої зустрічі з Сампаолі. Серед імовірних причин збереження посади тренером першою називають небажання чиновників виплачувати компенсацію за звільнення, яка складає 8,2 млн доларів.

Звільнити керманича збірної без виплати компенсації Тапія та його колеги зможуть лише після Копа Амеріка-2019. Турнір пройде в червні-липні наступного року в Бразилії.

Нагадаємо, що збірна Аргентини на ЧС-2018 під керівництвом Хорхе Сампаолі з великими потугами пройшла груповий етап, але вже в 1/8 фіналу Мундіалю вилетіла від збірної Франції.

Теги
Світ Хорхе Сампаолі Хорхе Сампаолі Клаудіо Тапія Аргентина Аргентина
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