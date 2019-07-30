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Сампаолі запевнив, що Дерліс не планує покидати Сантос

17:13 374 Читать на русском
Сампаолі запевнив, що Дерліс не планує покидати Сантос
Дерліс Гонсалес / фото із соцмереж

Головний тренер Сантоса Хорхе Сампаолі розповів, що нічого не знає про можливий відхід Дерліса Гонсалеса з команди.

"Після непоганого виступу на Кубку Америки Дерліс на тренуваннях показував хороший футбол, тому вирішив його поставити справа в нападі.

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Поняття не маю про відхід Дерліса. Він зосереджений на роботі з командою, якій допомагає досягти результату. Він зараз виходить в старті, обов'язково буде грати за команду надалі", – цитує Сампаолі Diario Do Peixe.

Нагадаємо, права на Дерліса Гонсалеса належать київському Динамо, за Сантос парагвайський футболіст виступає на правах оренди, термін якої спливає наступного літа.

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