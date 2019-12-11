Сампаолі покинув Сантос Дерліса Гонсалеса після тріумфу над чемпіоном

Головний тренер Сантоса Хорхе Сампаолі розірвав контракт зі своїм клубом.

Аргентинський наставник бразильського Сантоса Хорхе Сампаолі більше на працюватиме у клубі, повідомляє офіційний сайт команди. 59-річний фахівець висловив бажання завершити співпрацю з Сантосом і клуб пішов йому назустріч.

Сампаолі може стати новим тренером Ліона

Нагадаємо, Сампаолі очолив Сантос у грудні 2018 року. Попереднім місцем роботи наставника була збірна Аргентини, з якою він невдало виступив на чемпіонаті світу-2018, вилетівши в 1/8 фіналу від майбутніх тріумфаторів Мундіалю французів. Також Сампаолі разом зі збірною Чилі двічі виграв Копа Амеріка в 2015 та 2016 роках. Довелось йому попрацювати і в Європі – у сезоні 2016/17 фахівець очолював іспанську Севілью.

У поточному сезоні Сантос у чемпіонаті Бразилії другий – відставання від лідера Фламенго 16 очок. Цікаво, що минулого туру команда Сампаолі розтрощила Фламенго з рахунком 4:0.

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