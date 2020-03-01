Сампаолі офіційно знайшов новий клуб

Атлетіко Мінейро оголосив про призначення Хорхе Сампаолі новим головним тренером.

Хорхе Сампаолі працюватиме головним тренером бразильського Атлетіко Мінейро. Про це повідомив президент клубу у своєму Twitter.

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Деталі співпраці наразі невідомі. 59-річний Сампаолі відомий роботою у збірних Чилі та Аргентини (тренував Мессі та Ко на ЧС-2018), а також іспанській Севільї. Останнім місцем роботи аргентинця був бразильський Сантос, який він покинув наприкінці 2019 року.

Зауважимо, минулий чемпіонат Бразилії Атлетіко Мінейро завершив на 13-й позиції турнірної таблиці.

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