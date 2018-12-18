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Сампаолі офіційно представлений у ролі головного тренера Сантоса

15:55 85 Читать на русском
Сампаолі офіційно представлений у ролі головного тренера Сантоса
Хорхе Сампаолі (по центру) / ФК Сантос

Екс-наставник збірної Чилі та Аргентини Хорхе Сампаолі став головним тренером Сантоса.

Сантос на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з відомим аргентинським фахівцем Хорхе Сампаолі.

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Останнім місцем роботи наставника була збірна Аргентини, з якою він невдало виступив на чемпіонаті світу-2018, вилетівши в 1/8 фіналу від майбутніх тріумфаторів Мундіалю французів.

Також Сампаолі разом зі збірної Чилі двічі виграв Копа Амеріка в 2015 та 2016 роках.

Нагадаємо, у складі Сантоса виступає екс-вінгер київського Динамо Дерліс Гонсалес.

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Теги
Світ Сантос Сантос Трансфери Хорхе Сампаолі Хорхе Сампаолі
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