Сампаолі офіційно представлений у ролі головного тренера Сантоса

Екс-наставник збірної Чилі та Аргентини Хорхе Сампаолі став головним тренером Сантоса.

Сантос на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з відомим аргентинським фахівцем Хорхе Сампаолі.

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Останнім місцем роботи наставника була збірна Аргентини, з якою він невдало виступив на чемпіонаті світу-2018, вилетівши в 1/8 фіналу від майбутніх тріумфаторів Мундіалю французів.

Також Сампаолі разом зі збірної Чилі двічі виграв Копа Амеріка в 2015 та 2016 роках.

Нагадаємо, у складі Сантоса виступає екс-вінгер київського Динамо Дерліс Гонсалес.

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