Хорхе Сампаолі у січні 2025 року покинув Ренн після невдалої серії з п'яти поразок. Аргентинський фахівець вісім місяців перебував без роботи.

Атлетіко Мінейро на офіційному сайті оголосив, що Сампаолі став новим тренером команди, підписавши контракт до 2027 року. 65-річний аргентинський фахівець вдруге за свою кар'єру очолив бразильський клуб. Раніше він працював головним тренером Атлетіко Мінейро з березня 2020 року до лютого 2021-го.

Атлетіко Мінейро наразі перебуває на 14 місці з 24 балами після 20 зіграних матчів. Варто додати, що у складі клубу виступає Дуду, який з сезону 2011/12 по 2014 рік грав за київське Динамо.

