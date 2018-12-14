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Сампаолі очолить Сантос

10:19 163 Читать на русском
Сампаолі очолить Сантос
Хорхе Сампаолі / фото: Marca

Сантос оголосив ім'я нового тренера команди. Ним стане екс-керманич збірної Аргентини Хорхе Сампаолі.

Хорхе Сампаолі стане новим головним тренером Сантоса. Тренер та клуб вже досягли принципової домовленості, а про термін та інші умови контракту буде оголошено у найближчі вихідні, повідомляє офіційний сайт Сантоса.

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Останнім місцем роботи 58-річного Сампаолі була збірна Аргентини, яка під керівництвом спеціаліста вилетіла в 1/8 фіналу ЧС-2018 від Франції.

Також Сампаолі відомий роботою в збірній Чилі та Севільї. Раніше повідомлялось, що аргентинець може очолити збірну Китаю.

Теги
Трансфери Бразилія Хорхе Сампаолі Хорхе Сампаолі Світ Сантос Сантос
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