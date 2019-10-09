Сампаолі може стати новим тренером Ліона

Французький Ліон продовжує пошуки нового головного тренера після звільнення Сілвінью через невдалі результати команди.

Спортивний директор Ліона Жунінью Пернамбукану вже контактував з 59-річним аргентинським фахівцем Хорхе Сампаолі, повідомляє L'Equipe. Колишній тренер збірної Аргентини став головним претендентом на вакантну посаду.

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Нагадаємо, теперішнім місцем роботи Сампаолі є бразильський Сантос, який займає третє місце у турнірній таблиці італійської Серії А після 22 турів. Раніше повідомлялося, що до списку можливих наставників Ліона увійшли Арсен Венгер, Тьягу Мотта та Лоран Блан.

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