toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ЗБІРНА УКРАЇНИ МІЛАН УКРАЇНА - ЛИТВА ЄВРО-2020 УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Сампаолі може стати новим тренером Ліона

13:51 190
Сампаолі може стати новим тренером Ліона
Хорхе Сампаолі / ФК Сантос

Французький Ліон продовжує пошуки нового головного тренера після звільнення Сілвінью через невдалі результати команди.

Спортивний директор Ліона Жунінью Пернамбукану вже контактував з 59-річним аргентинським фахівцем Хорхе Сампаолі, повідомляє L'Equipe. Колишній тренер збірної Аргентини став головним претендентом на вакантну посаду.

Фанати Ліона створили оригінальний перфоманс проти раннього початку матчів у Лізі 1

Нагадаємо, теперішнім місцем роботи Сампаолі є бразильський Сантос, який займає третє місце у турнірній таблиці італійської Серії А після 22 турів. Раніше повідомлялося, що до списку можливих наставників Ліона увійшли Арсен Венгер, Тьягу Мотта та Лоран Блан.

Чемпіонський стиль Ліверпуля, Сіті імпотентний без де Брюйне, Ювентус навів лад, Кріш поцілував Дибалу – огляд вікенду

blog_ava
20 років тому Шевченко забив легендарний гол у ворота Росії – ретро дня
11:36
2474
Теги
Ліон Ліон Сантос Сантос Франція Хорхе Сампаолі Хорхе Сампаолі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
11
хв
Німеччина
21:45
Аргентина
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук