Головний тренер бразильського Атлетіко Мінейро Хорхе Сампаолі має варіант із поверненням до роботи зі збірними командами.

60-річний фахівець – претендент на посаду керманича збірної Колумбії, повідомляє Globo Esporte.

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Боси Колумбійської федерації футболу зацікавлені в запрошенні Сампаолі. "Кав'ярники" під керівництвом Карлуша Кейруша провалили старт кваліфікації до ЧС-2022, набравши всього 4 очки в стартових чотирьох турах. Цього тижня колумбійці зазнали нищівної поразки від Еквадору (1:6).

Сампаолі готовий очолити Колумбію і вже провів попередні перемовини з федерацією, але призначення станеться не раніше зими – аргентинець прагне допрацювати сезон-2020 з Атлетіко Мінейро.

До слова, Хорхе Сампаолі вже має досвід роботи з національними командами. Він очолював збірні Чилі та Аргентини.

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