"Я вважаю, що преса і вболівальники сильно піднесли збірну України після нічиї з Францією. Не можна так робити, оскільки наші футболісти теж трохи злетіли, а падати вийшло боляче. Звичайно, головна причина невдачі в грі з казахами – нереалізація гольових моментів. Є моменти, але не можуть забити. Це був матч, в якому у нашої команди були вбивчі можливості, суперник навіть дозволяв приймати м'яч в штрафному і робити кілька дотиків. Той же Мораєс три рази підробляв собі м'яч, перш ніж завдати удару. Могли забивати Зубков, Довбик. Голова донизу, а б'ють прямо у воротаря. Хоча був час підняти голову і відправити м'яч у кут. Про що це говорить? Рівень майстерності, на жаль, підвів. Звичайно, прикро, що самі втратили два очки і не обіграли такого суперника, який був Україні цілком під силу.

Україна не може перемогти через французів, або Хто став жертвою нервів Шевченка – казахські ЗМІ знають усе

Не знаю, чому Караваєв так дозволив собі відвернутися від м'яча, коли Мужиков забивав гол. У нього був час заблокувати цей удар, а він відвернувся, хоча можна було прямо піти на суперника. Такі дрібниці призводять до пропущених голів і впливають на результат.

Пенальті? Кілька приводів для цього було. Особливо момент з Довбиком, але суддя вирішив, що він сам "пірнав". Погано, що в матчах відбору немає системи VAR. Але пенальті ще треба забити. Та й взагалі без пенальті треба було вирішувати долю цього матчу на свою користь набагато раніше. Справа не в суддівстві. Повинні були забивати з гри, але майстерності не вистачило, а її в магазині не купиш.

"Ваші відмазки нікому не потрібні": Шевченка будуть "жорстко розвалювати", пахне відставкою, тренер Коноплянки лютує

Звичайно, ситуація погіршилася, хоча не можна стверджувати, що стан критичний. Вдома втратили очки, але де їх тепер компенсувати? Франція приїде до нас, потім їхати до Фінляндії, Казахстану. Зараз футбол у світі вирівнявся. На будь-яку команду треба налаштовуватися максимально. Не словами, а ділом. Чи сильніші ми за збірну Казахстану? Так, але треба було вигравати і потім вже говорити. У підсумку втратили важливі очки", – заявив Сабо у коментарі Команда№1.

"Це дитячий садок": Шевченку пропонують революцію після казахів, капітанство – не для Зінченка, а Маліновський – герой