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Саморано – про міланське дербі: Ікарді кращий за Ігуаїна, він може вирішити долю матчу

20 жовтня 13:55 90 Читать на русском
Саморано – про міланське дербі: Ікарді кращий за Ігуаїна, він може вирішити долю матчу
Мауро Ікарді / фото: ФК Інтер

Легендарний екс-нападник Інтера, Реала та збірної Чилі Іван Саморано поділився очікуваннями від міланського дербі, яке відбудеться вже завтра, 21 жовтня.

"В цьому матчі не може бути фаворита, адже це дербі – знакова подія як для Мілана, так і для Інтера.

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Проте вважаю, що Інтер повинен виграти, адже у них є Ікарді, який кращий за Гонсало Ігуаїна. Безумовно, він може вирішити долю поєдинку, як вже робив це у останньому дербі. Ікарді здатен зіграти на вістрі атаки як самотужки, так і в парі з Лаутаро Мартінесом", – цитує Саморано Football Italia.

Матч Інтер – Мілан відбудеться завтра, 21 жовтня. Початок о 21:30. Після 8 турів Інтер посідає 3 місце в Серії А, Мілан на 10 сходинці.

Італія9 турСан-Сіро (Мілан)

Інтер - Мілан: Неділя 21 жовтня 2018

Інтер
Матч завершено
1 : 0
Мілан
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Теги
Італія Мілан Мілан Інтер Інтер Іван Саморано Мауро Ікарді Мауро Ікарді Інтер - Мілан Гонсало Ігуаїн Гонсало Ігуаїн
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