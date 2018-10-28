Саморано – про міланське дербі: Ікарді кращий за Ігуаїна, він може вирішити долю матчу

Легендарний екс-нападник Інтера, Реала та збірної Чилі Іван Саморано поділився очікуваннями від міланського дербі, яке відбудеться вже завтра, 21 жовтня.

"В цьому матчі не може бути фаворита, адже це дербі – знакова подія як для Мілана, так і для Інтера.

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Проте вважаю, що Інтер повинен виграти, адже у них є Ікарді, який кращий за Гонсало Ігуаїна. Безумовно, він може вирішити долю поєдинку, як вже робив це у останньому дербі. Ікарді здатен зіграти на вістрі атаки як самотужки, так і в парі з Лаутаро Мартінесом", – цитує Саморано Football Italia.

Матч Інтер – Мілан відбудеться завтра, 21 жовтня. Початок о 21:30. Після 8 турів Інтер посідає 3 місце в Серії А, Мілан на 10 сходинці.