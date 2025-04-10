У гостьовому матчі Ліги чемпіонів з Арсеналом (0:3) гравці Реала пробігли на 10 кілометрів менше, ніж гравці "канонірів". Як інформує Marca, керівництво "бланкос" вважає, що деякі футболісти команди не викладаються на 100% і не грають як команда. Боси Реала звинуватили підопічних Карло Анчелотті в самолюбстві.

Дубль Райса зі штрафних у відеоогляді матчу Арсенал – Реал – 3:0

Видання не називає конкретних імен, але повідомляє, що президент клубу Флорентіно Перес і його довірені люди хочуть побачити негайні зміни. Якщо гравці не зрозуміють цього, в їхньому ставленні можуть відбутися радикальні зміни. Повідомляється, що наразі боси Реала вважають, що деякі футболісти команди недостойні представляти клубну емблему в офіційних матчах.

Арсенал розтрощив Реал у першому чвертьфіналі ЛЧ – Райс оформив шедевральний дубль зі штрафних