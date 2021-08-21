Форвард "синьо-жовтих" Роман Яремчук приєднався до своїх співзбірників і подякував вже колишньому наставнику національної команди Андрієві Шевченку за спільну роботу.

"Спасибі за все, тренер! Дякую за довіру. Саме з вами я вперше відчув смак великих перемог і гімн країни при переповнених трибунах.

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Пишаюся, що грав під вашим керівництвом", – написав Яремчук на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Роман дебютував за головну команду країни 6 вересня 2018 року у матчі проти збірної Чехії. Загалом на рахунку нападника Бенфіки 29 матчів у складі "синьо-жовтих" (10 голів).

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