"Саме тому воїн Модріч зробив неможливе і домінував у футболі": світові ЗМІ про Золотий м'яч нової ери

Лука Модріч став першим за 11 років, хто відвоював найпрестижнішу нагороду гравця року в Лео Мессі та Кріштіану Роналду. Що про цю епохальну подію пишуть світові ЗМІ, читайте на "Футбол 24".

Єдине, що не змінилось в контексті останніх років і перемог у Лізі чемпіонів – Золотий м'яч знову дістався представнику Реала. Півзахисник "вершкових" і збірної Хорватії Лука Модріч заткнув за пояс Роналду та Мессі – цілу декаду вони завойовували нагороду, але за результатами голосування цьогоріч і близько не могли конкурувати з 33-річним хавбеком. Сам володар ЗМ-2018 визнає, що "Лео та Кріштіану є найкращими на планеті та в історії. Це всього лише відзнака за рік, а не за 10-15. Нині не визначили найкращого гравця всіх часів".

Модріч, фактично, виграв звання найкращого за неповні 7 місяців. Після Мундіалю Луки ніби й не існувало – провали Реала Лопетегі теж і на його совісті. Однак, коли бачиш поведінку цього напрочуд скромного представника "королівського" двору, відчуваєш якусь глибоку справедливість – такі люди заслуговують світового визнання не менше за самозакоханих зірок сучасного футболу, яким так не вистачає цієї елегантності та простоти, яка є у хорвата чи в тих же Хаві та Іньєсти.

Модріч, здобувши "Золотий м'яч", встановив рекорд, який не підкорився Мессі та Роналду

"Лука Юнайтед". Хорватська газета "Sportske Novosti" не натякає на перехід півзахисника в Манчестер, а просто в оригінальній формі карт перелічує всі нагороди, які їхній земляк зібрав у 2018-му році. "Найкращий з найкращих увійшов в історію. Хорватська футбольна казка у Парижі", – пише Jutarnji list. Перший в історії володар Золотого м'яча з Хорватії. Рівно 20 років тому Давор Шукер, бронзовий медаліст ЧС-1998, поступився лише великому переможцю домашнього Мундіалю Зінедіну Зідану – дубль у фіналі проти Бразилії, а цього більш ніж достатньо для перемоги.

"Він вийшов з посушливої гори Велебіт, важкої і непривітної місцевості, щоб грати у футбол. Після всіх травм війни проявив себе в найскладніших ситуаціях і найбрутальнішій лізі Європи (боснійський чемпіонат, де стартував його шлях), щоб стати цим класним хлопцем", – реагує на перемогу Модріча 24sata. Сам Лука досі не може повірити: "Як це взагалі можливо?" Саме тому йому і вдалося: "зі всією наполегливістю і скромністю воїн здійнявся на вершину", – пишуть хорватські ЗМІ, які ще недавно описували його як ворога держави №1, коли футболіст не наважився (побоявся?) "посадити" найвпливовішого тирана і корупціонера місцевого футболу Здравко Маміча.

"Якщо я переміг, значить зробив щось надзвичайне", – з такою цитатою тріумфатора виходить AS, який продовжує новим титулом "Модріч – Біле Золото".

"Перші його м'ячі були далеко не золотими і навіть не брендованими. Та ці м'ячі коштували для Модріча більше, ніж нинішні. Вони були притулком від бомб і рятівною втечею від смерті дідуся, якого вбили серби. Забезпечили значно кращу гру, ніж відеоігри, які стали популярними у 90-х. Тепер він володар Золотого м'яча: 33-річний хорват з якимись 172 см зросту обігнав двох найкращих футболістів в історії (Мессі та Роналду). У самому серці Франції забрав французьку нагороду в рік, коли збірна Франції виграла Чемпіонат світу.

Він грав на автостоянці готелю, який служив притулком для біженців. Це були важкі м'ячі. Модріч виграв чимало воєн у своєму житті. І завжди з м'ячами. Від Балкан через Тоттенхем до численних перемог з Реалом у Лізі чемпіонів і неймовірного досягнення з Хорватією на ЧС-2018", – пише Marca.

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Каталонські видання спробували применшити успіх гравця ненависного їм Реала. Mundo Deportivo влаштувало справжній ігнор, віддавши всю обкладинку темі смерті легендарного президента Барселони Нуньєса.

Схожим чином вчинили португальські видання, для яких матч Спортінга проти Ріу Аве виявився вагомішою подією. Образились на друге місце свого Роналду?

Sport пішов трохи цікавішим шляхом: "Модріч несправедливо виграв Золотий м'яч. Хорват випередив Роналду та Грізманна, а весь світ запитує, чому в Мессі не було шансів".



Італійська Gazetta dello Sport, хоч і не на центральному місці, пише, що "за плечима Модріча шалений рік. Він був ключовим гравцем двох великих команд, які домінували у футболі, відтак цілком заслужив цього визнання".

France Football, який і вручає нагороду з 1956-го року, зміг залишитись об'єктивним, незважаючи на конкуренцію хорвата з їхніми земляками Мбаппе та Грізманном. "Модріч абсолютно вартий цієї перемоги". Сам Лука традиційно був максимально скромним і назвав 4-х гравців, які так само заслуговували Золотий мяч: Грізманні, Мбаппе, Варан і Мессі. "Не скажу вам, що це я повинен був виграти, були й інші гідні претенденти".

Британський Times акцентує на тому, що Модріч – перший, а Мессі – 5-й. "Він виграв Лігу чемпіонів, взяв срібло на Кубку світу, став найкращим гравцем турніру. Практично неможливо зробити ще щось більше, щоб перервати гегемонію Роналду та Мессі. Два порожні місця у першому ряді розказують справжню історію цієї церемонії. Це кінець епохи. Парадоксально, але єдине, що Модріч не виграв у цьому році – Чемпіонат світу – стало трампліном для каталогу особистих тріумфів. Настільки якісний виступ вдався йому на турнірі, на якому Роналду та Мессі не змогли засяяти. Тут міг бути тільки один переможець – кістлявий маестро півзахисту Реала та збірної Хорватії".

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