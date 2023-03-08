"Команда готувалася у звичному режимі: тренувалися у Львові, а вчора приїхали до Варшави. Часу на підготовку небагато, але в нас дійсно згуртована команда. Вважаю, ми готові до цієї гри.

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Завдяки чому Шахтарю вдається дивувати всіх грою та результатом, не будучи фаворитом? Від самого початку в нашу команду мало хто вірив – як у чемпіонаті України, так і на євроарені. Але ми згуртувалися і, як сказав Містер, б'ємося один за одного, за всю Україну, за весь персонал, що з нами працює. А коли ти виходиш на поле та б'єшся один за одного, то досягаєш великих цілей. І саме тому ми зараз тут.

Що можу сказати про нашого опонента? Це дійсно дуже кваліфікована команда, яка є дуже майстерною. Фейєнорд гарний саме як команда. Щодо оборони, то Містер нам на теорії сьогодні пояснив, що в суперника є дуже сильні крайні захисники, які добре працюють і на атаку, і на оборону. Будемо готуватися й показувати свої найліпші якості на полі", – цитує Криськіва офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Фейєнорда Шахтар зіграє у четвер, 9 березня, у Варшаві. Початок зустрічі о 22:00.

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