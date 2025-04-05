"У 2023 році Степанов отримує своє перше запрошення в збірну України U-16. Зустріли його у команді добре. Головний тренер команди Володимир Єзерський поставився до нього дуже тепло та адекватно, викликав на розмови, проводив тактичні бесіди. У вересні того ж року в інстаграмі вийшла публікація, що Степанов починає співпрацю з авторитетною німецькою компанією Sports 360 з Леверкузена. Це класична німецька агенція.

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Через 3 тижні збірна U-16 проводила офіційні матчі відбіркового турніру Євро. Саме там, з погляду очевидців, ставлення тренерів, особливо головного, до Степанова змінилося кардинально. Якісь придирки під час тренувального процесу сприймалися з розумінням. Якщо тренер критикує, то бачить в тобі талант та підсилення. Але у першій грі проти Фінляндії Степанова замінили на 55-й хвилині. У другому матчі він забив три голи Ліхтенштейну. У третій грі проти Німеччини Єзерський замінив Степанова у перерві. Саме того дня, напевно, сталося те, що є вихідною подією того конфлікту, який тягнеться до наших днів.

Час йшов. Степанов вже міг і, напевно, як хтось вважав, мав грати за збірну U-19, але Дмитро Михайленко викликав його лише на 1 з 3 зборів – на неофіційний, селекційний у Швейцарії. Це був єдиний з трьох зборів, де Михайленку допомагав не Єзерський, оскільки він тоді був асистентом Унаї Мельгоси в молодіжній збірній України.

У фінальній частині Євро U-19 і на тому самому відбірковому циклі у Нідерландах Михайленку допомагав саме Єзерський, який чудово знав футболістів цього віку. Саме Єзерський, за нашою інформацією, рекомендував Михайленку не брати в збірну Степанова", – сказав Співаковський в ефірі програми ТаТоТаке.

До слова, форвард Байєра Артем Степанов загалом провів 12 матчів за збірні України U-16, U-17 та U-19, забивши 8 голів.

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