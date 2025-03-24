"Саме такого матчу я очікував від своєї команди. Ми добре контролювали гру, мали інтенсивність, технічну якість і атакувальний імпульс. Усе це було необхідно, аби забити три голи й не доводити справу до додаткового часу.

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Попри те, що Лукаку забив двічі, гадаю, саме футболісти, що вийшли на заміну, вирішили долю зустрічі.

У першому поєдинку з Україною в нас була не проблема менталітету, а проблема впевненості. Тому довелося провести в цьому напрямку певну роботу. І ми отримали реакцію. Реакцію гордості. Це доводить, що в цій команді є якість, але насамперед – душа, яка дає нам змогу переживати такі прекрасні вечори, як цей", – цитує Гарсію офіційний сайт УАФ.

У наступному сезоні Ліги націй "синьо-жовті" гратимуть у Дивізіоні B. Бельгія святкує збереження місця в елітному дивізіоні турніру.

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