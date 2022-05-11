"Саме та гра": Скрипник поділився очікуваннями від спарингу збірної України з Борусією М
15:42 - Читать на русском
Наставник Зорі Віктор Скрипник впевнений, що "жеребці" зможуть допомогти "синьо-жовтим" набрати необхідних кондицій.
"Матч із Борусією М – це саме та гра для зіграності, згадати, що награвалося, що було добре.
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Думаю, для Менхенгладбаха не буде завдання обов'язково виграти. Для нас ця гра важливіша, ніж для них. Я очікую, що це буде дружня, хороша товариська гра. Гладбах допоможе збірній України набрати форму, яка нам потрібна 1-го числа у матчі з Шотландією", – сказав Скрипник у коментарі "Футбол NEWS".
Нагадаємо, спаринг відбудеться вже сьогодні, 11 травня. Початок зустрічі о 21:45.
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