Самбрано, який належить Динамо, назвав російський етап своєї кар'єри помилкою

Захисник Динамо Карлос Самбрано, який виступає на правах оренди за Базель, розповів про різні етапи своєї кар'єри.

"Коли Ліверпуль зробив запит в Айнтрахт щодо мого трансферу, я дав слово тренеру Арміну Фе, що залишуся у Франкфурті. Я не хотів підводити команду. Якщо я даю своє слово, воно має значення.

Дерліс Гонсалес – головна трансферна ціль Індепендьєнте, конкуренцію аргентинцям готові скласти парагвайські клуби

Перехід в Рубін? Іноді я думаю над тим, чи не був переїзд до Росії помилкою. Чесно кажучи, я не знаю. Важливе значення мали фінанси. Люди можуть говорити, що завгодно, але мені потрібно піклуватися про свою сім'ю. У мене троє дітей, і ніхто не знає, що буде, якщо зі мною щось трапиться.

Зимові новачки Динамо-2018: хто став лідером команди, а хто провалився

Я був би щасливий, якби моя сім'я завжди була поряд зі мною. Але тільки за останні два роки я тричі змінював клуб. Уявіть, як це позначиться на дітях, адже їм потрібно ходити до школи", – цитує Самбрано офіційний сайт Базеля.