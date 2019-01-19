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Самбрано, який належить Динамо, назвав російський етап своєї кар'єри помилкою

12:12 798 Читать на русском
Самбрано, який належить Динамо, назвав російський етап своєї кар'єри помилкою
Карлос Самбрано / фото: ФК Базель

Захисник Динамо Карлос Самбрано, який виступає на правах оренди за Базель, розповів про різні етапи своєї кар'єри.

"Коли Ліверпуль зробив запит в Айнтрахт щодо мого трансферу, я дав слово тренеру Арміну Фе, що залишуся у Франкфурті. Я не хотів підводити команду. Якщо я даю своє слово, воно має значення.

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Перехід в Рубін? Іноді я думаю над тим, чи не був переїзд до Росії помилкою. Чесно кажучи, я не знаю. Важливе значення мали фінанси. Люди можуть говорити, що завгодно, але мені потрібно піклуватися про свою сім'ю. У мене троє дітей, і ніхто не знає, що буде, якщо зі мною щось трапиться.

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Я був би щасливий, якби моя сім'я завжди була поряд зі мною. Але тільки за останні два роки я тричі змінював клуб. Уявіть, як це позначиться на дітях, адже їм потрібно ходити до школи", – цитує Самбрано офіційний сайт Базеля.

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Динамо Динамо Світ Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Ліверпуль Ліверпуль Базель Базель Рубін Рубін Армін Фе Карлос Самбрано Карлос Самбрано
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