Самбрано вперше з вересня потрапив у заявку Базеля

Екс-захисник динамо, а нині гравець Базеля Карлос Самбрано ніяк не може розпочати підкорення чемпіонату Швейцарії.

У матчі 17-го туру чемпіонату Швейцарії Базель приймав Цюріх. У заявку господарів на матч потрапив екс-захисник Динамо Карлос Самбрано.

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На полі перуанець так і не з'явився, але попадання в заявку для вже можна вважати досягненням. Позаяк Самбрано офіційно перейшов з київського клубу ще в серпні, але досі не зміг дебютувати за нову команду, а в заявку останнього разу потрапляв ще у вересні

Варто відзначити, що Базель таки переміг у матчі (2:0) і піднявся на другу сходинку турнірної таблиці.

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