Самбрано вийшов у основі збірної Перу на матч проти Уругваю – команда захисника Динамо зазнала поразки

Оборонець київського Динамо Карлос Самбрано отримав ігровий час у матчі за свою національну збірну.

Південна Америка, товариський матч

Уругвай – Перу – 1:0

Гол: Родрігес, 17

Уругвай в рідних стінах провів спаринг зі збірною Перу. Долю зустрічі вирішив єдиний гол від Браяна Родрігеса, який скористався точною передачею хавбека Матіаса Весіно.

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Захисник Динамо Карлос Самбрано вийшов у старті гостей і відіграв 69 хвилин. Гравець киян отримує ігровий час лише у збірній, а в клубі не провів жодної хвилини на полі у поточній кампанії. Минулий сезон 30-річний центрбек провів в оренді у швейцарському Базелі.

Нагадаємо, цього літа Самбрано разом зі збірною Перу став срібним призером Копа Амеріка.

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