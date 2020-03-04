Самбрано розпочав у Бока Хуніорс з нічиєї – перший офіційний матч перуанця після "в'язниці" у Динамо

Колишній захисник Динамо Карлос Самбрано офіційно розпочав свої виступи у складі Бока Хуніорс.

Копа Лібертадорес, 1 тур

Каракас – Бока Хуніорс – 1:1

Голи: Ернандес, 55 – Абіла, 25

Аргентинський гранд поїхав у гості до Венесуели в рамках 1 туру групового етапу Копа Лібертадорес. Самбрано зіграв свої дебютні хвилини за новий клуб, отримавши місце в старті. Це перший офіційний матч перуанця на клубному рівні за дев'ять місяців. Востаннє він виходив на поле ще 22 травня, граючи у оренді за Базель, натомість у київському Динамо йому не довіряли зовсім – Самбрано так і не зіграв за "біло-синіх" жодної хвилини.

"Для Бока Хуніорс принизливо підписувати гравця з аматорської ліги", – журналіст про трансфер Самбрано

Бока захопила ініціативу зі старту і змогла реалізувати свою перевагу на 25-й хвилині. Абіла ідеально пробив після зручної передачі Вільї. Гості мали ще кілька нагод до кінця тайму, Абіла "оформив" дубль, але втрутився арбітр – офсайд.

Після перерви Каракас вирівняв гру і вже на 55-й хвилині відповів своїм голом. Хавбеку Роберту Ернандесу вдався хороший удар зі штрафного. Згодом Самбрано замінили, а матч так і докотився до нічиєї – 1:1.

Динамо: Вербіч і Дуелунд підказують напрямок для селекціонерів – є нові варіанти підсилення