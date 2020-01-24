toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - ХАЙДУК ТРАНСФЕРИ МИКОЛА МАТВІЄНКО КАРПАТИ

Самбрано пройшов медогляд у Бока Хуніорс, аргентинці очікують, що Динамо відпустить захисника безкоштовно, – журналіст

24 січня 23:13 156 Читать на русском
Самбрано пройшов медогляд у Бока Хуніорс, аргентинці очікують, що Динамо відпустить захисника безкоштовно, – журналіст
Карлос Самбрано / Сайт збірної Перу

Центрбек Динамо Карлос Самбрано близький до підписання контракту зі своїм новим клубом.

Перуанець вже пройшов медогляд у Бока Хуніорс, стверджує журналіст Алонсо Ель Інка.

Самбрано помітили на яхті з алкоголем в оточенні дівчат – дружина легіонера Динамо миттєво відреагувала на скандал

Аргентинський гранд розраховує, що Динамо не буде вимагати за Самбрано компенсації і відпустить його на правах вільного агента. 30-річний оборонець залишається у Аргентині, де чекатиме остаточного вирішення ситуації. Чинний контракт гравця з Динамо розрахований до кінця 2021 року.

Нагадаємо, пів року тому Самбрано повернувся до складу киян після оренди в Базелі, однак так і не зіграв жодної хвилини за "біло-синіх" у поточній кампанії.

Динамо – Хайдук: перша поразка в 2020 році заслужена – провальна гра, дивні тренерські рішення, "вижив" мало хто з киян

blog_ava
Самбрано помітили на яхті з алкоголем в оточенні дівчат – дружина легіонера Динамо миттєво відреагувала на скандал
24 січня
7140
Теги
Динамо Динамо Трансфери Трансфери Динамо Київ Бока Хуніорс Бока Хуніорс Карлос Самбрано Карлос Самбрано
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Лєднєв підписав новий контракт з Динамо
    Україна — 24 січ2990 Лєднєв підписав новий контракт з Динамо
13
год
:
42
хв
Еспаньйол
14:00
Атлетік
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук