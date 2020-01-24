Самбрано пройшов медогляд у Бока Хуніорс, аргентинці очікують, що Динамо відпустить захисника безкоштовно, – журналіст

Центрбек Динамо Карлос Самбрано близький до підписання контракту зі своїм новим клубом.

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Аргентинський гранд розраховує, що Динамо не буде вимагати за Самбрано компенсації і відпустить його на правах вільного агента. 30-річний оборонець залишається у Аргентині, де чекатиме остаточного вирішення ситуації. Чинний контракт гравця з Динамо розрахований до кінця 2021 року.

Нагадаємо, пів року тому Самбрано повернувся до складу киян після оренди в Базелі, однак так і не зіграв жодної хвилини за "біло-синіх" у поточній кампанії.

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