Самбрано приєднався до кампанії із захисту навколишнього середовища

Карлос Самбрано, який не потрапляє до основного складу Динамо, намагається знайти себе у інших сферах.

Перуанський захисник Динамо Карлос Самбрано вирішив зробити світ кращим. 30-річний футболіст приєднався до кампанії, що прагне зберегти навколишнє середовище. Основний її девіз – "Бережи свій світ, збери сміття".

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"Встаю рано, щоб побігати і зайнятися спортом з людьми з мого району. Тому, хто рано встає, Бог допомагає. Подбай про свій світ, забери своє сміття", – написав Самбрано на власній сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, після переходу у Динамо на початку 2018 року Самбрано досі так і не зіграв жодного офіційного матчу за киян. Через відсутність ігрової практики перуанець хоче змінити клуб, щоб потрапити у заявку своєї національної збірної на Копа Амеріка-2020.

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