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Самбрано повернувся в Київ для тренувань з Динамо після ударного виступу на Копа Амеріка

16:14 417 Читать на русском
Самбрано повернувся в Київ для тренувань з Динамо після ударного виступу на Копа Амеріка
Карлос Самбрано

Захисник Динамо Карлос Самбрано найпізніше серед всіх гравців київської команди виходить з відпустки.

Відпочинок Самбрано затягнувся через участь футболіста на Копа Амеріка зі збірною Перу, яка стала головною сенсацією турніру, вийшовши у фінал. Карлос був основним центрбеком тієї команди, тому пішов у відпустку лише місяць тому.

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Попередній сезон Самбрано на правах оренди провів у Базелі й не горів бажанням повертатися в Динамо. Однак київський клуб не прийняв фінансові умови швейцарців. Перуанець був змушений прибути в розташування Динамо, де на нього не розраховували.

Напередодні Самбрано написав у Twitter: "Я провів багато часу зі своїми дітьми, батьками та братом. Тепер настав час повернутися до роботи ти віддати всі свої сили". Сьогодні у своєму Instagram він відрапортував про приїзд до Києва.

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