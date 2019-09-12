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Самбрано планує завоювати місце у старті Динамо – гравець не провів жодного офіційного матчу за киян

12:36 1247 Читать на русском
Самбрано планує завоювати місце у старті Динамо – гравець не провів жодного офіційного матчу за киян
Карлос Самбрано / фото: ФК Динамо Київ

Захисник київського Динамо Карлос Самбрано розповів про плани на сезон у складі клубу.

"Спробую пробитися в першу команду, тому що у мене не було достатнього ігрового часу в останні місяці.

Динамо дозаявило Самбрано на сезон УПЛ

Важливо спробувати завоювати позицію в старті команди, щоб мати ігрову практику і кращі умови. Думаю, я добре працював для цього останнім часом", – розповів Самбрано в коментарі RPP Noticias.

Нагадаємо, перуанець перейшов у Динамо взимку 2018 року, але не провів жодного офіційного матчу у складі киян і віддавався в оренду у Базель. Цього літа разом зі збірною Перу дійшов до фіналу Копа Амеріка-2019, де поступився Бразилії (1:3).

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