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Самбрано не зміг працевлаштуватися у Німеччині і повернеться в Динамо

12:26 849 Читать на русском
Самбрано не зміг працевлаштуватися у Німеччині і повернеться в Динамо
Карлос Самбрано / Getty images

Захисник Динамо Карлос Самбрано невдовзі прибуде у розташування київського клубу

Перуанець повернеться в Україну і буде готуватися до сезону з київським клубом, повідомляє America Deportes з посиланням на Fox Sports Radio Peru. За інформацією джерела, у Самбрано були пропозиції від двох німецьких клубів, проте сторонам не вдалося досягти остаточної згоди.

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До слова, Базель, у складі якого динамівець здобув Кубок Швейцарії, не проти залишити Самбрано у своєму складі.

30-річний перуанець став частиної головної сенсації Копа Амеріка-2019, дійшовши до фіналу турніру у складі своєї національної команди. В активі захисника 5 матчів на континентальному форумі.

Нагадаємо, контракт Самбрано з Динамо чинний до кінця 2021 року. Раніше захисник виступав за Шальке, Айнтрахт Франкфурт, Рубін та ПАОК.

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