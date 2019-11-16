toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Товариські матчі
УКРАЇНА - ЕСТОНІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020 УКРАЇНА U-21 - ДАНІЯ U-21

Самбрано не допоміг Перу здолати Колумбію

09:46 33 Читать на русском
Самбрано не допоміг Перу здолати Колумбію
Карлос Самбрано / Фото з відкритих джерел

Збірна Колумбії вже у доданий час мінімально перемогла Перу. Рахунок та звіт читайте на "Футбол 24".

Товариський матч

Колумбія – Перу – 1:0

Гол: Морелос, 90+3

У товариському матчі збірна Перу вже у доданий арбітром час поступилась Колумбії. Номінальні господарі, оскільки матч проходив на нейтральному полі, більше володіли м’ячем і завдали по воротах суперника 16 ударів проти 7.

Самбрано: Якщо не отримаю ігрової практики в Динамо, то буду шукати інші варіанти

Хоча найреальніші шанси відзначитись були саме у перуанців: Паоло Герреро на 24-й і Крістіан Бенавенте на 55-й хвилинах відповідно не зуміли скористатись своїми можливостями, аби відкрити рахунок у матчі. Натомість вже у доданий арбітром час Альфредо Морелос вистрибнув вище за всіх у воротарському майданчику суперника і головою замкнув навіс зі стандарту по центру воріт.

Представник київського Динамо Карлос Самбрано з’явився на полі на 46-й хвилині матчу, однак не зміг допомогти своїй команді результативними діями.

"Миколенко цікавить великих європейських агентів": Шевченко де-факто в Мілані, Лунін чекає змін, Тайсон – неактуальний

blog_ava
Баварія оголосила ім'я нового президента – Хьонесс покинув мюнхенський клуб
06:30
1068
Теги
Карлос Самбрано Карлос Самбрано Перу Перу Колумбія Колумбія Товариські матчі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
26
хв
Північна Ірландія
21:45
Нідерланди
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук