Самбрано не допоміг Перу здолати Колумбію

Збірна Колумбії вже у доданий час мінімально перемогла Перу. Рахунок та звіт читайте на "Футбол 24".

Товариський матч

Колумбія – Перу – 1:0

Гол: Морелос, 90+3

У товариському матчі збірна Перу вже у доданий арбітром час поступилась Колумбії. Номінальні господарі, оскільки матч проходив на нейтральному полі, більше володіли м’ячем і завдали по воротах суперника 16 ударів проти 7.

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Хоча найреальніші шанси відзначитись були саме у перуанців: Паоло Герреро на 24-й і Крістіан Бенавенте на 55-й хвилинах відповідно не зуміли скористатись своїми можливостями, аби відкрити рахунок у матчі. Натомість вже у доданий арбітром час Альфредо Морелос вистрибнув вище за всіх у воротарському майданчику суперника і головою замкнув навіс зі стандарту по центру воріт.

Представник київського Динамо Карлос Самбрано з’явився на полі на 46-й хвилині матчу, однак не зміг допомогти своїй команді результативними діями.

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