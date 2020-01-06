Самбрано назвав трьох своїх кумирів на позиції центрального захисника

Центрбек Динамо Карлос Самбрано виділив трьох колег за амплуа, які є зразком для нього.

"Є три захисники, які вплинули на мене. Перший – бразилець Лусіо, особливо мені подобався його вихід з оборони в атаку.

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Також це Марсело Бордон, з яким я грав у Шальке. Він був приголомшливою особистістю, мав голос командира, чудово грав у повітрі і був справжнім капітаном. І англієць Джон Террі. Він грав без страху, якщо йому доводилося підставити голову, то він це робив без жодних зволікань", – розповів Самбрано в інтерв'ю Trome.

Нагадаємо, після переходу у Динамо на початку 2018 року Самбрано досі так і не зіграв жодного офіційного матчу за киян. Через відсутність ігрової практики перуанець хоче змінити клуб, щоб потрапити у заявку своєї національної збірної на Копа Амеріка-2020.

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