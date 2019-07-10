Самбрано може залишитись в Динамо – долю фіналіста Копа Амеріка-2019 визначить київський клуб

Перуанський захисник Карлос Самбрано, права на якого належать Динамо, найближчим часом зустрінеться з керівництвом київського клубу.

Нагадаємо, Самбрано приєднався до Динамо у січні 2018 року, проте не провів за першу команду жодного офіційного матчу. Минулого літа перуанець вирушив у Базель на правах оренди та відіграв за швейцарську команду 9 поєдинків, у яких відзначився одним голом.

30-річний перуанець став частиної головної сенсації Копа Амеріка-2019, дійшовши до фіналу турніру у складі своєї національної команди. В активі захисника 5 матчів на континентальному форумі. Втім, майбутнє Самбрано попри вдалий виступ на турнірі залишається невизначеним.

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Найближчим часом захисник повинен зустрітись з керівництвом Динамо. Самбрано планує дізнатися, чи отримає він шанс у столичній команді, чи вирушить у чергову оренду.

До слова, Базель, у складі якого динамівець здобув Кубок Швейцарії, не проти залишити Самбрано у своєму складі.

"Оренда Самбрано завершилась, тому він повинен повернутись у Динамо. На жаль, він не так багато відіграв за Базель, позаяк був травмований. Але коли він виходив на поле, то демонстрував хорошу гру", – цитує спортивного директора Базеля Руді Збіндена Diario Correo.

До слова, контракт Самбрано з Динамо чинний до кінця 2021 року. Раніше захисник виступав за Шальке, Айнтрахт Франкфурт, Рубін та ПАОК.

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