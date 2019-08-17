Самбрано може покинути Динамо – захисник має три пропозиції з Європи

Агент захисника Динамо Карлоса Самбрано Еліо Касаретто підтвердив, що гравець має декілька трансферних пропозицій.

"Після хороших виступів Самбрано на Копа Амеріка були різні дзвінки, і я досі веду переговори з деякими командами. Карлос запізнився на передсезонний збір в Динамо, і зараз працює за індивідуальною програмою.

Самбрано: Найгірший варіант – повернутись в Динамо

Ми отримали три пропозиції: одне з Німеччини, інше від французького клубу і ще одне з Португалії. Динамо не дуже гнучке в цьому питанні. Трансферне вікно закривається 31 серпня, подивимося, що станеться в найближчі дні.

Карлос хоче грати на високому рівні, і є навіть можливість його повернення в Базель. Ми розмовляли з ними минулого тижня, але, на жаль, вони вилетіли з Ліги чемпіонів. Динамо – це команда, яка завжди грає в єврокубках. У киян також є трирічний контракт з Самбрано з хорошими економічними умовами", – цитує Касаретто MSN.

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