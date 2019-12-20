Самбрано: Міг стати гравцем Ліверпуля або Севільї

Захисник Динамо Карлос Самбрано пригадав, як міг стати гравцем Ліверпуля та Севільї.

"Завжди мріяв грати в Севільї або Ліверпулі, і в мене була пропозиція від цих двох команд. Це сталося під час мого останнього сезону в Айнтрахті.

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За тиждень до початку передсезонної підготовки у Ліверпуля травмувалися всі захисники, тоді у них вже був Юрген Клопп, і мене запитували про трансфер. Але за тиждень до цього я пообіцяв своєму тренеру, що залишуся в клубі і буду боротися з ним за трофеї", – цитує Самбрано elbocon.pe.

Додамо, що Самбрано перейшов у Динамо на початку 2018 року на правах вільного агента, але досі примудрився не зіграти жодного офіційного матчу за першу команду. Сезон 2018/19 перуанець провів на правах оренди у Базелі.

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