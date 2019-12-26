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"Самбрано – фактично гравець Лос-Анджелес Гелаксі", – форвард збірної Перу Руїдіаз

18:47 602 Читать на русском
"Самбрано – фактично гравець Лос-Анджелес Гелаксі", – форвард збірної Перу Руїдіаз
Карлос Самбрано / Latingoles

Форвард збірної Перу Рауль Руїдіаз прокоментував майбутнє свого партнера по команді, захисника київського Динамо Карлоса Самбрано.

"Чи може Самбрано перейти в Лос-Анджелес Гелаксі? Він уже практично там. Принаймні, Карлос зізнався мені, що така можливість існує.

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В МЛС дуже багато представників Перу. Нас вважають кваліфікованими гравцями, тому поява гравця збірної країни ще більше збільшить увагу до футболу в Америці", – цитує слова Руїдіаз Depor.

Нагадаємо, Самбрано перейшов у Динамо на початку 2018 року на правах вільного агента, але досі примудрився не зіграти жодного офіційного матчу за першу команду. Сезон 2018/19 перуанець провів на правах оренди у Базелі. Зауважимо, контракт Самбрано з Динамо чинний ще 2 роки – до кінця 2021-го.

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